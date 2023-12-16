Клиентка "ПриватБанк" внесла 50 тысяч в банкомат, но на карточку было начислено всего 20 тысяч.

Украинцы порой сталкиваются со сбоями в работе платежных терминалов "ПриватБанк". Чаще ситуация решается в пользу клиентка, но бывает и наоборот. В частности, клиентка "ПриватБанк" рассказала, что банкомат засчитал на карточку не всю сумму пополнения, проблему ей не помогли решить. Отзыв опубликован на специализированном сайте Минфин.

Клиентка "ПриватБанк" поделилась, что пополняла карту через банкомат со встроенной функцией терминала. Она внесла 50 тысяч в банкомат, но на карточку было начислено всего 20 тысяч.

В тот же момент, как клиентка "ПриватБанк" поняла, что банкомат ее вычислил, она позвонила по телефону на горячую линию, с оператором они составили заявку на возврат 30.000.

Через несколько дней ей пришел отказ: "К сожалению, факт сбоя по вашей заявке не подтвержден. Если вы по какой-либо причине не согласны с решением, просим обратиться на линию 3700".

Клиентка "ПриватБанк" создала повторную заявку на возврат средств. Отказ пришел через двадцать минут. Украинка не сдалась и подала третье заявление на возвращение. Она еще находится в обработке, но клиент не надеется на положительное решение ее проблемы.

"Вопрос к ПриватБанку, неужели нельзя посмотреть камерами какая пачка была вложена в банкомат. Я думаю, что несложно понять каких размеров пачка 20.000 и 50.000. И неужели так сложно начать действительно разбираться с проблемами, возникшими у клиентов, а не просто притворяться", - добавила клиентка "ПриватБанк".

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