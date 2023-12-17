Порівняно з листопадом, коли в середньому коштував 8,78 гривні, за місяць ціни на цей овоч підвищилися на 2,05 гривні.

Ціни на продукти почали змінюватись у українських магазинах. Найближчим часом деякі продукти точно підвищать свою ціну, серед них — головний овоч сезонної зимової страви, буряк. Свідченням підвищення ціни є порівняння вартості буряку на українському ринку, представлене на спеціалізованому сайті "Мінфін".

Varus визначається як магазин із найдоступнішими цінами на буряк — 9,80 гривень, Auchan та Metro пропонують його за 10,30 гривні. У той час як Megamarket представляє найдорожчу продукцію за 12,90 гривень. За даними за грудень, середня ціна на буряк складає 10,83 гривні.

Порівняно з листопадом, коли буряк в середньому коштував 8,78 гривні, за місяць ціни на цей овоч підвищилися на 2,05 гривні.

Експерт Тетяна Попович, пояснила, що зростання цін на овочі пов'язане з завершенням їхнього сезону та обмеженою пропозицією на ринку. Цей тренд також впливає на імпорт та виробництво українських тепличних комбінатів, що вносять свій вклад у загальне підвищення ціни овочів. Попович передбачає, що ціни на буряк можуть зрости на 5-8% до кінця року.

Варто зазначити, що у Міністерстві аграрної політики та продовольства спрогнозували, які можуть бути ціни на овочі так званого "борщового набору". По прогнозам Міністерства аграрної політики цього сезону очікується певне зростання цін на класичні складові "борщового набору", однак підвищення буде не надто суттєве. Різкого зростання вартості картоплі, моркви, буряку, цибулі, капусти не буде.

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Нагадаємо, українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.