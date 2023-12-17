По сравнению с ноябрем, когда в среднем стоил 8,78 грн., за месяц цены на этот овощ повысились на 2,05 грн.

Цены на продукты начали меняться в магазинах. В ближайшее время некоторые продукты точно повысят свою цену, среди них главный овощ сезонного зимнего блюда, свекла. Свидетельством повышения цены является сравнение стоимости свеклы на украинском рынке, представленное на специализированном сайте "Минфин".

Varus определяется как магазин с самыми доступными ценами на свеклу - 9,80 гривен, Auchan и Metro предлагают его за 10,30 гривны. В то время как Megamarket представляет дорогую продукцию за 12,90 гривен. По данным за декабрь, средняя цена на свеклу составляет 10,83 гривны.

По сравнению с ноябрем, когда свекла в среднем стоила 8,78 гривны, за месяц цены на этот овощ повысились на 2,05 гривны.

Эксперт Татьяна Попович пояснила, что рост цен на овощи связан с завершением их сезона и ограниченным предложением на рынке. Этот тренд также влияет на импорт и производство украинских тепличных комбинатов, вносящих свой вклад во всеобщее повышение цены овощей. Попович предполагает, что цены на свеклу могут возрасти на 5-8% к концу года.

Следует отметить, что в Министерстве аграрной политики и продовольствия спрогнозировали, какие могут быть цены на овощи так называемого "борщового набора". По прогнозам Министерства аграрной политики в этом сезоне ожидается определенный рост цен на классические составляющие "борщового набора", однако повышение будет не слишком существенно. Резкого роста стоимости картофеля, моркови, свеклы, лука, капусты не будет.

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Напомним, украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.