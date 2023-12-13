Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Яна Глущенко з "Дизель шоу" вшанувала памʼять двох своїх колег-акторів.

Зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко опублікувала фото акторів Андрія Павленка та Василя Кухарського, які з перших днів повномасштабної війни вступили до лав ЗСУ.

Василь Кухарський, який прославився головною роллю в фільмі "Максим Оса та золото Песиголовця" ще у вересні був важко поранений на фронті, на жаль, врятувати героя не вдалося, 7 грудня він пішов із життя. А 10 грудня Україну сколихнула ще одна страшна звістка – на війні загинув відомий актор, режисер-документаліст Андрій Павленко.

"Андрій Павленко. Василь Кухарський. Два українських актора, татусі, захисники України... Царство вам небесне. Ви назавжди Герої", – пише зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко.

Додамо, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко має старшого на шість років брата Олександра, який після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Напередодні артистка оголосила терміновий збір на потреби батальйону, в якому служить її брат.

"Друзі, зараз мій брат знаходиться на гарячому напрямку. Для їх батальйону дуже потрібен збір на протидронові пушки! Буду дуже вдячна за кожну гривню та репост", — звернулася зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко до українців.

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