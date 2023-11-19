Зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко має старшого на шість років брата Олександра, який після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ.

Яна Глущенко з "Дизель шоу" раніше розповідала, що зараз різниця у віці непомітна, але в дитинстві вона постійно діставала старшого брата, і вони билися.

"Попри таку вагому різницю у віці — 6 років. Він, звісно, швидше став дорослішим і разом з тим спокійнішим. Тому в нас гарні стосунки. Ми дуже схожі характерами", — зізнавалася акторка.

Зараз артистці "Дизель шоу" не часто вдається поспілкуватися з братом, вона за нього дуже хвилюється та мріє, аби швидше Україна швидше перемогла, аби всі захисники повернулися додому.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Яна Глущенко з "Дизель шоу" оголосила терміновий збір на потреби батальйону, в якому служить її брат.

"Друзі, зараз мій брат знаходиться на гарячому напрямку. Для їх батальйону дуже потрібен збір на протидронові пушки! Буду дуже вдячна за кожну гривню та репост", — звернулася зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко до українців.

Також раніше Яна Глущенко з "Дизель шоу" розповідала, як підтримує зв'язок із братом-військовим: "Дуже сумую, але ми намагаємося підтримувати зв’язок телефоном. Зараз є відео, тож хоч якось можна побачити рідну людину".

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Крім того, Politeka.net писала, що Глущенко з "Дизель шоу" розповіла, як маленький син "рятував" її під час обстрілів.