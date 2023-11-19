Зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко має старшого на шість років брата Олександра, який після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ.

Яна Глущенко

Яна Глущенко з "Дизель шоу" раніше розповідала, що зараз різниця у віці непомітна, але в дитинстві вона постійно діставала старшого брата, і вони билися.

"Попри таку вагому різницю у віці — 6 років. Він, звісно, швидше став дорослішим і разом з тим спокійнішим. Тому в нас гарні стосунки. Ми дуже схожі характерами", — зізнавалася акторка.

Зараз артистці "Дизель шоу" не часто вдається поспілкуватися з братом, вона за нього дуже хвилюється та мріє, аби швидше Україна швидше перемогла, аби всі захисники повернулися додому.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Яна Глущенко з "Дизель шоу" оголосила терміновий збір на потреби батальйону, в якому служить її брат.

брат Яни Глущенко

"Друзі, зараз мій брат знаходиться на гарячому напрямку. Для їх батальйону дуже потрібен збір на протидронові пушки! Буду дуже вдячна за кожну гривню та репост", — звернулася зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко до українців.

Також раніше Яна Глущенко з "Дизель шоу" розповідала, як підтримує зв'язок із братом-військовим: "Дуже сумую, але ми намагаємося підтримувати зв’язок телефоном. Зараз є відео, тож хоч якось можна побачити рідну людину".

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Крім того, Politeka.net писала, що Глущенко з "Дизель шоу" розповіла, як маленький син "рятував" її під час обстрілів.