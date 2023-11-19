Звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко имеет старшего на шесть лет брата Александра, который после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ.





Яна Глущенко из "Дизель шоу" ранее рассказывала, что сейчас разница в возрасте незаметна, но в детстве она постоянно доставала старшего брата, и они дрались.

"Несмотря на такую ​​весомую разницу в возрасте — 6 лет. Он, конечно, скорее стал более взрослым и вместе с тем более спокойным. Поэтому у нас хорошие отношения. Мы очень похожи характерами", — признавалась актриса.

Сейчас артистке "Дизель шоу" не часто удается пообщаться с братом, она за него очень волнуется и мечтает, чтобы скорее Украина скорее победила, чтобы все защитники вернулись домой.

На этот раз в сторис на своей странице в Instagram Яна Глущенко из "Дизель шоу" объявила срочный сбор на нужды батальона, в котором служит ее брат.





"Друзья, сейчас мой брат находится на горячем направлении. Для их батальона очень нужен сбор на противодроновые пушки! Буду очень благодарна за каждую гривну и репост", — обратилась звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко к украинцам.

Также раньше Яна Глущенко из "Дизель шоу" рассказывала, как поддерживает связь с братом-военным: "Очень скучаю, но мы стараемся поддерживать связь по телефону. Сейчас есть видео, поэтому хоть как-то можно увидеть родного человека".

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Кроме того, Politeka.net писала, что Глущенко из "Дизель шоу" рассказала, как маленький сын "спасал" ее во время обстрелов.