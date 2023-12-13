На этот раз в сторону на своей странице в Instagram Яна Глущенко из "Дизель шоу" почтила память двух своих коллег-актеров.

Звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко опубликовала фото актеров Андрея Павленко и Василия Кухарского, которые с первых дней полномасштабной войны вступили в ряды ВСУ.

Василий Кухарский, прославившийся главной ролью в фильме "Максим Оса и золото Песиголовца" еще в сентябре был тяжело ранен на фронте, к сожалению, спасти героя не удалось, 7 декабря он ушел из жизни. А 10 декабря Украину потрясло еще одно страшное известие – на войне погиб известный актер, режиссер-документалист Андрей Павленко.

"Андрей Павленко. Василий Кухарский. Два украинских актера, папы, защитники Украины... Царство вам небесное. Вы навсегда Герои", – пишет звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко.

Добавим, звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко имеет старшего на шесть лет брата Александра, который после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Накануне артистка объявила срочный сбор на нужды батальона, где служит ее брат.

"Друзья, сейчас мой брат находится на горячем направлении. Для их батальона очень нужен сбор на противодроновые пушки! Буду очень благодарна за каждую гривну и репост", — обратилась звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко к украинцам.

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Кроме того, Politeka.net писала, что Глущенко из "Дизель шоу" рассказала, как маленький сын "спасал" ее во время обстрелов.