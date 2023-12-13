Російські війська зазнають нищівних втрат під Авдіївкою, але не зупиняються.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося майже сто бойових зіткнень.

Жорстокий ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського», - йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Зазначимо, згідно з неофіційними даними, за останні три доби ворог в битві за Авдіївку проводив штурмові дії щонайменше у 16 місцях.

У свою чергу очільник голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що окупанти змінювали тактику при кожній новій хвилі наступу на Авдіївку.

«Перша хвиля – вони їхали як на парад великою кількістю техніки – дуже зухвало. Як наслідок – сотні одиниць техніки було знищено. У другій хвилі вони розділили напрямки і декілька колон йшло різними напрямками. Наступна хвиля – дуже довго нарощувалась у кількості штурмових дій саме піхотою, без використання техніки», - розповів Барабаш.

Про іншу тактику розповів і військовий кореспондент Богдан Мірошніков. Також аналітик розповів деякі нові подробиці з фронту.

«Продовжуються важкі бої у районі Степового по трьом напрямкам (на обох флангах села та у лобову). Ворог мав невеликі успіхи північніше.

Біля залишків паркана АКХЗ бої відбуваються постійно, але без успіхів для ворога. Навіть у випадку прориву, група окупантів швидко ліквідовується», - розповів Мірошніков.

За його словами, південніше «очисних» ворог не припиняє спроб вклинитися між каскадом ставків та приватним сектором, який прилягає до коксохімзаводу та залізниці, але без успіхів.

«Промка на пд-сх околицях Авдіївки втрачена повністю була ще днів 10 тому, наразі ворог там закріпився.

Більш того, набіги на приватний сектор з промки почастішали. І це вже не просто висування розвідгруп, а повноцінні рейдові та штурмові дії», - розповів Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

Крім того, російські загарбники намагаються з Водяного штурмувати зеленку у бік 9-го кварталу Авдіївки.

«Зміг незначно просунутися», - констатував Мірошніков.

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