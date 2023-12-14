З 2024 року Україна запровадить правила Європейського Союзу. До того ж, з'являться нові штрафи.

З 2024 року українців чекають нові штрафи. В одних випадках суми вже встановлених штрафів підвищать, а також введуть нові покарання. Так, від 2024 року українські водії можуть отримати штраф у розмірі 34 тисяч гривень за ряд нових порушень.

Раніше, при перевищенні швидкості на "зайві" 20 км/год, водій міг уникнути штрафу, але з початку наступного року штрафування буде за будь-яке перевищення швидкості навіть на 5 км від дозволеного ліміту.

Окрім того, за порушення рівня шуму запропоновано штраф у розмірі 17 тисяч гривень. При повторному порушенні цього правила водію доведеться заплатити вже 34 тисячі гривень.

До переліку порушень також додано штрафні санкції за дрифт. За перше порушення штраф становитиме 8500 гривень, а за повторне - 17000 гривень. Крім того, у разі порушення цього правила водія можуть позбавити права керування транспортним засобом на період від 6 місяців до 1 року.

Крім цього, із 2024 року Україна запровадить правила Європейського Союзу щодо автомобілістів похилого віку. Норми вимагатимуть, щоб водії, яким за 65 років і більше, проходили додаткові тести.

Йдеться про тести на психічний стан та концентрацію уваги під час поновлення водійського посвідчення. Такі заходи покликані підвищити безпеку дорожнього руху.

Джерело: wheel-news.com

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