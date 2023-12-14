С 2024 года Украина введет правила Европейского Союза. К тому же появятся новые штрафы.

С 2024 года украинцев ждут новые штрафы. В одних случаях суммы уже установленных штрафов повысят, а также введут новые наказания. Так, с 2024 года украинские водители могут получить штраф в размере 34 тысячи гривен за ряд новых нарушений.

Ранее, при превышении скорости на "лишние" 20 км/ч водитель мог избежать штрафа, но с начала следующего года штрафование будет за любое превышение скорости даже на 5 км от разрешенного лимита.

Кроме того, за нарушение уровня шума предложен штраф в размере 17 тысяч гривен. При повторном нарушении этого правила водителю придется заплатить уже 34 тысяч гривен.

К перечню нарушений также приложены штрафные санкции за дрифт. За первое нарушение штраф будет составлять 8500 гривен, а за повторное – 17000 гривен. Кроме того, в случае нарушения этого правила водители могут лишить права вождения транспортного средства на период от 6 месяцев до 1 года.

Кроме этого, с 2024 года Украина введет правила Европейского Союза в отношении пожилых автомобилистов. Нормы потребуют, чтобы водители, которым за 65 лет и старше, проходили дополнительные тесты.

Речь идет о тестах на психическое состояние и концентрацию внимания при обновлении водительского удостоверения. Такие меры призваны повысить безопасность дорожного движения.

Источник: wheel-news.com

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