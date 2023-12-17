Субсидії в Україні є важливим механізмом підтримки громадян з вразливих груп, допомагаючи їм зменшити фінансове навантаження при оплаті житлово-комунальних послуг. В ПФУ дали пояснення, чи можна отримати субсидію при отриманні у спадок нерухомості.

В Пенсійному фонді надійшло популярне запитання щодо можливості отримання субсидій для осіб, які успадкували нерухомість, але одночасно є одержувачами пенсій за віком.

Пенсійний фонд роз'яснив, що навіть при отриманні у спадок нерухомого майна громадяни, які є пенсіонерами за віком, все одно мають право на користування субсидією, оскільки вони вже належать до категорії пенсіонерів за віковим критерієм.

У випадку, коли у особи є лише одне житлове приміщення для проживання, вона може отримати субсидію. Проте є певні нюанси.

Зазначено, що право на субсидію зберігається лише у випадку, якщо пенсіонери не здають успадковану нерухомість в оренду і не одержують додаткового доходу від цієї діяльності.

Підтвердженням цього може бути складений фахівцями акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, деталі якого описані в пункті 14 Положення щодо призначення субсидій на житло. Це положення було затверджено Кабінетом міністрів ще у 1995 році постановою №848.

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