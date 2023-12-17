В Пенсионном фонде пришел популярный вопрос о возможности получения субсидий для лиц, унаследовавших недвижимость.

Субсидии в Украине являются важным механизмом поддержки граждан из уязвимых групп, помогая им снизить финансовую нагрузку при оплате жилищно-коммунальных услуг. В ПФУ дали объяснение, можно ли получить субсидию при наследовании недвижимости.

В Пенсионном фонде пришел популярный вопрос о возможности получения субсидий для лиц, унаследовавших недвижимость, но одновременно являющихся получателями пенсий по возрасту.

Пенсионный фонд разъяснил, что даже при наследовании недвижимого имущества граждане, являющиеся пенсионерами по возрасту, все равно имеют право на пользование субсидией, поскольку они уже относятся к категории пенсионеров по возрастному критерию.

В случае, если у человека есть только одно жилое помещение для проживания, оно может получить субсидию. Однако есть некоторые нюансы.

Отмечено, что право на субсидию сохраняется только в том случае, если пенсионеры не сдают унаследованную недвижимость в аренду и не получают дополнительного дохода от этой деятельности.

Подтверждением этому может быть составленный специалистами акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства, детали которого описаны в пункте 14 Положения о назначении субсидий на жилье. Это положение было утверждено Кабинетом Министров еще в 1995 году постановлением №848.

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