"ПриватБанк" залишає клієнтів без грошей. У відповідь на скарги радять дзвонити на гарячу лінію, а повернути кошти можна інколи тільки через суд. Українка поскаржилася, що банкомат "ПриватБанку" не надав їй гроші, які були внесені у термінал. Такий відгук був опублікований на сайті Мінфін.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що під час оплати платежів у терміналі було внесено 11600 гривень, але платежі в кошику були на більшу суму. Термінал раптом показав повідомлення, що переповнений та припинив свою роботу і готівку більше не приймав. В наслідок чого стався збій і на картку "ПриватБанк" було зараховано не всю суму поповнення.

Заявки подані до "ПриватБанк" автоматично закриваються з коментарем "Заявку скасовано за вашим зверненням", хоча клієнт не закривав їх на свій запит.

"На запитання про результат інкасації оператори нічого не можуть сказати. Проблема наразі не вирішена. Було подано послідовно кілька заявок: 27835667, 27841328, 27875113", - додав клієнт "ПриватБанк".

Варто зазначити, що у пресслужбі "ПриватБанк" повторили рекомендації: якщо термінал не поповнив рахунок, але забрав кошти, треба дзвонити 3700. Начебто всі збої в банку мають відстежувати, а за необхідності проводять інкасацію термінала.

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