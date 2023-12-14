"ПриватБанк" оставляет клиентов без денег. В ответ на жалобы советуют звонить на горячую линию, а вернуть деньги можно иногда только через суд. Украинка пожаловалась, что банкомат "ПриватБанка" не предоставил ей деньги, внесенные в терминал. Такой отзыв был опубликован на сайте Минфин.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что при оплате платежей в терминале было внесено 11600 гривен, но платежи в корзине были на большую сумму. Терминал вдруг показал сообщение, что переполнен и прекратил свою работу и наличные деньги больше не принимал. В результате чего произошел сбой и на карту "ПриватБанк" была засчитана не вся сумма пополнения.

Заявки поданы в "ПриватБанк" автоматически закрываются с комментарием "Заявка отменена по вашему обращению", хотя клиент не закрывал их по своему запросу.

"На вопрос о результате инкассации операторы ничего не могут сказать. Проблема пока не решена. Было подано последовательно несколько заявок: 27835667, 27841328, 27875113", - добавил клиент "ПриватБанк".

Следует отметить, что в пресс-службе "ПриватБанк" повторили рекомендации: если терминал не пополнил счет, но забрал средства, нужно звонить 3700. Вроде бы все сбои в банке должны отслеживать, а при необходимости производят инкассацию терминала.

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