Стало відомо, як подорожчають продукти перед Новим роком та чи буде потім дешевше.

Наближення Нового року призводить до зростання цін на продукти, аналогічно як це траплялося із різдвяним олів'є. Інфляційні показники в Україні у листопаді 2023 року становлять 0,5%, а загальний приріст ціни за рік склав 4,4%. Такі дані опублікував Держстат, вказавши на помірне зростання цін, завдяки успішному врожаю у сільському господарстві.

При цьому, за рік ціни різдвяного олів'є зросла менше ніж на 5%, переважно через витрати на ковбасу. Важливий вплив на ціни на продукти також може мати ситуація на україно-польському кордоні, яка може призвести до певного підвищення цін на імпортні товари.

За словами експертів, імпортні продукти, зокрема банани, цитрусові, морепродукти та риба, а також корми для тварин, можуть подорожчати через зростання ціни логістичних витрат. Також очікується поступове зростання ціни на молоко та молочні продукти через фактори, такі як зростання ціни на сировину, електроенергію та воду.

Ціни на м'ясо, зокрема свинину, можуть піднятися на 4-5% до кінця року внаслідок загальної пропозиції на ринку. Прогнозується також, що пік підвищення ціни на продукти настане за 4-5 днів до Нового року, яке може бути трошки раніше через перенесення святкування Різдва на 25 грудня.

Овочі, незважаючи на подорожчання в останні тижні, залишаться дешевшими, ніж минулого року. А ось ікра, риба, ковбаси подорожчають. У середньому ми очікуємо, що витрати на середньостатистичний український новорічний стіл збільшаться на рівні 7%.

Джерело: Фокус.

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Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

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