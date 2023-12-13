Стало известно, как подорожают продукты перед Новым годом и будет ли потом дешевле.

Приближение Нового года приводит к росту цен на продукты, аналогично как это случалось с рождественским маслом. Инфляционные показатели в Украине в ноябре 2023 составляют 0,5%, а общий прирост цены за год составил 4,4%. Такие данные опубликовал Госстат, указав на умеренный рост цен благодаря успешному урожаю в сельском хозяйстве.

При этом, за год цены рождественского масел выросли менее чем на 5%, преимущественно из-за расходов на колбасу. Важное влияние на цены на продукты также может оказать ситуация на украинско-польской границе, которая может привести к определенному повышению цен на импортные товары.

По словам экспертов, импортные продукты, в том числе бананы, цитрусовые, морепродукты и рыба, а также корма для животных могут подорожать из-за роста цены логистических затрат. Также ожидается постепенное повышение цены на молоко и молочные продукты из-за факторов, таких как рост цены на сырье, электроэнергию и воду.

Цены на мясо, в частности свинину, могут подняться на 4-5% к концу года в результате общего предложения на рынке. Прогнозируется также, что пик повышения цены на продукты наступит за 4-5 дней до Нового года, который может быть немного раньше из-за переноса празднования Рождества на 25 декабря.

Овощи, несмотря на подорожание в последние недели, останутся дешевле, чем в прошлом году. А вот икра, рыба, колбасы подорожают. В среднем мы ожидаем, что затраты на среднестатистический украинский новогодний стол увеличатся на уровне 7%.

Источник: Фокус.

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