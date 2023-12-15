Українці вже відреагували на новину про третю платіжку на газ. Більша частина громадян вважають, що це спосіб забрати у людей більше грошей, не підвищуючи тарифу на газ.

Україна завершила ухвалення всіх необхідних нормативно-правових актів для впровадження третьої платіжки за газ. Заключним схваленим документом є Стандартний договір на технічне обслуговування, який Національна комісія затвердила.

Зазначений стандартний договір регулює технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопостачальних систем багатоквартирного житла і внесений до Кодексу газорозподільних систем.

Згідно зі змінами до Кодексу, оператори газорозподільних систем мають протягом місяця з моменту набуття чинності постановою забезпечити "приведення чинних договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку відповідно до Стандартного договору".

Крім того, оператори газорозподільних систем повинні інформувати співвласників багатоквартирного будинку про укладення договору відповідно до Стандартного договору "через розміщення відповідної інформації в рахунках за оплату послуг розподілу природного газу в місяці, в якому цей договір укладено".

Таким чином, впровадження оплати за технічне обслуговування внутрішніх газових систем у багатоквартирних будинках наближається до завершення, і незабаром мешканці почнуть отримувати рахунки із новим розділом.

Українці вже відреагували на новину про третю платіжку на газ. Більша частина громадян вважають, що це спосіб забрати у людей більше грошей, не підвищуючи тарифу на газ.

"Скільки живу ні разу газовики нічогісінько не робили з газовими мережами в будинку. За що платити будем?", "Шок, хіба так можна? Три шкури здирати з людей", "Це щоб тарифи не підвищувати, а по факту будемо платити більше", "Гібридне підвищення", "Заувальоване підвищення ціни на газ".

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