Украинцы уже отреагировали на новость о третьей платежке на газ. Большинство граждан считают, что это способ забрать у людей больше денег, не повышая тариф на газ.

Украина завершила принятие всех необходимых нормативно правовых актов для внедрения третьей платежки за газ. Заключительным одобренным документом является Стандартный договор на техническое обслуживание, который Национальная комиссия утвердила.

Указанный стандартный договор регулирует техническое обслуживание внутридомовых газоснабжающих систем многоквартирного жилья и внесен в Кодекс газораспределительных систем.

Согласно изменениям в Кодекс, операторы газораспределительных систем должны в течение месяца с момента вступления в силу постановлением обеспечить "приведение действующих договоров на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома в соответствии со Стандартным договором".

Кроме того, операторы газораспределительных систем должны информировать совладельцев многоквартирного дома о заключении договора в соответствии со Стандартным договором "из-за размещения соответствующей информации в счетах за оплату услуг распределения природного газа в месяце, в котором этот договор заключен".

Таким образом, внедрение оплаты за техническое обслуживание внутренних газовых систем в многоквартирных домах близится к завершению и вскоре жильцы начнут получать счета с новым разделом.

Украинцы уже отреагировали на новость о третьей платежке на газ. Большинство граждан считают, что это способ забрать у людей больше денег, не повышая тариф на газ.

"Сколько живую ни разу газовщики ничего не делали с газовыми сетями в доме. За что платить будем?", "Шок, разве так можно? Три шкуры сдирать с людей ", "Это чтобы тарифы не повышать, а по факту будем платить больше", "Гибридное повышение", "Завалированное повышение цены на газ".

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