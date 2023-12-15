В Україні злетіли ціни на деякі фрукти. Цей рівень зростання ціни ще не є кінцевим.

Протягом останнього року в Україні ціна практично всіх фруктів значно зросла. Найбільший приріст ціни спостерігається у випадку яблук, загальний підйом цін на яке склав 42%. Деякі сорти цього фрукту подорожчали навіть на понад 50% за рік.

Учасники ринку вважають, що цей рівень зростання ціни ще не є кінцевим, тому споживачам варто готуватися до подальшого зростання цін на яблука.

Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Андрій Ярмак, вказує на низку факторів, які призвели до цього зростання цін на яблука. Одним із них є різке зменшення виробництва яблук в Євросоюзі, суміщене з невисоким врожаем в Китаї та падінням урожаю в Індії.

Додатковою причиною є низькі резерви яблук на складах Європи на початку сезону, що призвело до високих початкових цін. Також великим фактором стало різке збільшення попиту на яблучний концентрат у світі, що збіглося зі зменшенням виробництва апельсинового концентрату в Бразилії та зниженням виробництва апельсинів.

Навіть із таким значним підйомом цін, яблуко залишається найбільш доступним фруктом для українців, з великою різницею від інших товарів цієї категорії.

На другому місці за зростанням цін стоїть мандарин, ціни на які зросли на третину протягом року. Апельсини, столовий виноград та банани подорожчали менше - в середньому на 3-4% кожен. Це пояснюється високою базою для порівняння, оскільки минулого року апельсини були досить дорогими. Крім того, сезон апельсинів тільки починається.

Джерело: East Fruits.

Останні новини України:

Нагадаємо, українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.