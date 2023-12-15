В Украине взлетели цены на некоторые фрукты. Этот уровень роста цены еще не является конечным.

За последний год в Украине цена практически всех фруктов значительно выросла. Наибольший рост цены наблюдается в случае яблок, общий подъем цен на которое составил 42%. Некоторые сорта этого фрукта подорожали даже более чем на 50% в год.

Участники рынка считают, что этот уровень роста цены еще не является конечным, поэтому потребителям следует готовиться к дальнейшему росту цен на яблоки.

Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак указывает на ряд факторов, которые привели к этому росту цен на яблоки. Одним из них резкое уменьшение производства яблок в Евросоюзе, совмещенное с невысоким урожаем в Китае и падением урожая в Индии.

Дополнительной причиной являются низкие резервы яблок на складах Европы в начале сезона, что привело к высоким начальным ценам. Также большим фактором стало резкое увеличение спроса на яблочный концентрат в мире, что совпало с уменьшением производства апельсинового концентрата в Бразилии и снижением производства апельсинов.

Даже с таким значительным подъемом цен, яблоко остается наиболее доступным фруктом для украинцев с большим отличием от других товаров этой категории.

На втором месте за ростом цен стоит мандарин, цены на которые выросли на треть в течение года. Апельсины, столовый виноград и бананы подорожали меньше – в среднем на 3-4% каждый. Это объясняется высокой базой для сравнения, поскольку в прошлом году апельсины были достаточно дорогими. Кроме того, сезон апельсинов только начинается.

Источник: East Fruits.

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