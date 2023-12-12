Поява перших рідкісних монет в Україні датується 1991 роком. Саме в цей період Україна стала на шлях незалежності.

Українці можуть отримати значну суму грошей, продаючи колекціонерам старі 50-копійкові монети, зокрема, певні номінали цих монет. Про це детально говориться за даними фахівців ресурсу "Монети-ягідки".

За 50 копійок 1992 року, різновид 3ВАг, можна отримати від 4 000 грн до 11 000 грн. Це виділено особливими характеристиками:

середній зуб тризуба - товстий;

рисунок - 17,7 мм;

гроно №1 - 4 ягоди, п'ята ягода злилася з вінком;

гурт - гладкий.

За суму близьку до 1 500 грн можна продати 50 копійок 2001 року через малий тираж – всього 5 000 одиниць.

Хоча ймовірність знайти ці монети в обігу невелика, все ж на аукціонах виникали випадки продажу 50 копійок 2001 року, знайдених в обігу.

Також за 50 копійок 1994 року, різновид 1.1АГм, готові заплатити від 2 000 грн до 4 000 грн.

Особливі розпізнавальні ознаки цієї монети включають:

невеликий отвір в нижній частині тризуба;

трапецієподібний проміжок між листком та відростком;

гурт з дрібною насічкою.

Існує ще один різновид з трапеціями, 2АГм, де великі отвори в нижній частині тризуба. Цю монету можна продати за 5-30 грн.

Якщо у когось є підозри, що наявна в нього монета становить якусь цінність, її слід показати фахівцеві, який проведе оцінку. Знайти ж таких спеціалістів можна в тематичнх групах та пабліках в соцмережах.

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