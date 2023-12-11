Багато хто знає, що деякі монети України можуть коштувати чимало. Наприклад, рідкісна 1 гривня 1992 року.

Деякі українські монети можуть мати значну ринкову цінність, оцінюватися в десятки тисяч гривень, завдяки своїй рідкісності. Нумізмати визначають цінність монет, зокрема тих, які були випущені з помилками під час карбування. Про свідчать дані спеціалізованого сайту Монети-ягідки.

1 гривня 1992 року коштує немаленькі гроші. Її вартість коливається від 10 тисяч до 20 тисяч гривень, залежно від різновиду штампа та стану монети.

Ці пробні екземпляри, зазвичай, випускались без гуртового напису, і їхній точний тираж залишається невідомим. Експерти підкреслюють, що такі монети, ймовірно, відсутні в обігу, і їх можна знайти тільки на нумізматичних аукціонах.

Особливо цінною вважається варіант монети 1 гривня 1992 р. 1.1АА1, де на гурті розміщено три крапки. Вартість таких монет може сягати до 20 000 гривень.

Іншим рідкісним випадком є монети 1 гривня 1992 року з вказаною датою на полі 1992 р., але на гурті з датою 1994 або 1995 р. Ці монети можуть коштувати від 15 тис. до 20 тис. гривень.

Надзвичайно рідкісні монети можна знайти на аукціонах Violity, Crafta, або форумі "Монети ІТК". Однак перед придбанням рекомендується консультуватись з експертом, щоб уникнути придбання фальшивих товарів, які часом продаються на аукціонах як оригінали.

Останні новини України:

Нагадаємо, українські 25 копійок продають за чималу суму - що у них особливого і як вони виглядають.

Як повідомляла Politeka, за 5 копійок можна отримати більше 4 тис гривень, фото монети.

Також Politeka писала, за які монети в Україні готові платити тисячі гривень.