Некоторые украинские монеты могут иметь значительную рыночную ценность, оцениваться в десятки тысяч гривен благодаря своей редкости. Нумизматы определяют ценность монет, в том числе выпущенных с ошибками во время чеканки. О свидетельствуют данные специализированного сайта Монеты-ягодки.

1 гривна 1992 года стоит немалые деньги. Ее стоимость колеблется от 10 тысяч до 20 тысяч гривен в зависимости от разновидности штампа и состояния монеты.

Эти пробные экземпляры обычно выпускались без оптовой надписи, и их точный тираж остается неизвестным. Эксперты подчеркивают, что такие монеты, вероятно, отсутствуют в обращении и их можно найти только на нумизматических аукционах.

Особенно ценным считается вариант монеты 1 гривна 1992 1.1АА1, где на группе размещены три точки. Стоимость таких монет может достигать 20 000 гривен.

Другим редким случаем являются монеты 1 гривна 1992 с указанной датой на поле 1992 г., но на группе с датой 1994 или 1995 г. Эти монеты могут стоить от 15 тыс. до 20 тыс. гривен.

Чрезвычайно редкие монеты можно найти на аукционах Violity, Crafta или форуме "Монеты ИТК". Однако перед приобретением рекомендуется консультироваться с экспертом, чтобы избежать приобретения фальшивых товаров, которые иногда продаются на аукционах в качестве подлинников.

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