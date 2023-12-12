Появление первых редких монет в Украине датируется 1991 годом. Именно в этот период Украина стала на путь независимости.

Украинцы могут получить значительную сумму денег, продавая коллекционерам старые 50-копеечные монеты, в частности определенные номиналы этих монет. Об этом подробно говорится по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки".

За 50 копеек 1992, разновидность 3ВАг, можно получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Это выделено особыми характеристиками:

средний зуб трезубца – толстый;

рисунок - 17,7 мм;

кисть №1 - 4 ягоды, пятая ягода слилась с венком;

группа – гладкая.

За сумму, близкую к 1 500 грн, можно продать 50 копеек 2001 года через малый тираж – всего 5 000 единиц.

Хотя вероятность найти эти монеты в обращении невелика, все же на аукционах возникали случаи продажи 50 копеек 2001 года, найденных в обращении.

Также за 50 копеек 1994 года разновидность 1.1АГм готовы заплатить от 2 000 грн до 4 000 грн.

Особые отличительные признаки этой монеты включают:

небольшое отверстие в нижней части трезубца;

трапециевидный промежуток между листком и отростком;

группа с мелкой насечкой.

Существует еще одна разновидность с трапециями, 2АГм, где большие отверстия в нижней части трезубца. Эту монету можно продать за 5–30 грн.

Если у кого есть подозрения, что имеющаяся у него монета составляет некую ценность, ее следует показать специалисту, который произведет оценку. Найти таких специалистов можно в тематических группах и пабликах в соцсетях.

Последние новости Украины:

Напомним, украинские 25 копеек продают за немалую сумму - что у них особенного и как они выглядят.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

Также Politeka писала, за какие монеты в Украине готовы платить тысячи гривен.