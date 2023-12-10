Скоро в Україні настане Різдво і вже багато людей готуються до свята.

Різдво, яке відзначається 25 грудня, стало традиційним святом у багатьох країнах світу. Раніше в Україні це світле свято відзначали в грудні тільки католики, але останнім часом до святкування долучились також представники інших конфесій. Які страви обов'язково повинні бути на столі 25 грудня Різдва, докладніше читайте у матеріалі Politeka.

Обряди та традиції святкування Різдва 25 грудня майже не відрізняються від тих, які вже стали звичними для святкування 6-7 січня. Традиційно на святковий стіл ставиться 12 страв, і всі члени родини збираються разом для вечері.

Святвечір, який випадає на 24 грудня, відзначається суворим постом, і до столу сідають тільки після сходу першої зірки. На Різдво особлива увага приділяється гостинності: запрошуються самотні чи менш забезпечені, адже велике свято має об'єднувати всіх, і ніхто не повинен залишатися голодним.

Ще одна традиція включає залишення вільного місця за столом для мандрівника, який святкує Різдво у дорозі. Ця практика базується на легенді про Христа, якому не знайшлося місця за святковим столом.

На святковому столі обов'язково повинна з'явитися кутя - каша з вареної пшениці з маком, медом, горіхами і сухофруктами.

Два види перших страв можуть прикрасити святковий стіл - Різдвяний борщ та грибний суп. Перший насичений овочами та додатково приправлений селерою, а другий варять із білих грибів, зазвичай сушених.

Важливою стравою Різдва є вареники - з начинкою з сиру, картоплі чи грибів. Їх подають з підливою із смаженої цибулі або грибною підливою. Іноді вареники готують трохи підсмажуючи.

Часто на святковому столі можна побачити капусту - зазвичай тушковану, з додаванням гороху чи грибів. З капусти готують пиріжки та салат із квашеної капусти.

Оскільки вечеря пісна, на свято готують рибу - у вигляді холодних закусок, тушковану рибу з овочами (морква, петрушка, цибуля, томати). Також можна вибрати оселедець або приготувати заливного коропа. Якщо такий вид коропа вам не до смаку, його можна запекти в духовці.

У Великій Британії на Різдво традиційно подають індичку та ромовий пудинг. В у Франції - паштет із печінки, устриці та різні сорти сиру, а в Португалії гостей пригощають тушкованою тріскою.

Традиційна українська страва, що готується з домашнього тіста та з насінням маку, сушеними фруктами та медом, має назву "галушки". Їх подають на Різдво не лише в Україні, але й у різних країнах світу.

В Данії на святковому столі з'являється качка чи гусак, а замість куті готується солодка рисова каша з родзинками та корицею. У Іспанії смажать молоде порося і готують різноманітні страви з морепродуктів.

На столі обов'язково з'являються й солодощі. Зазвичай це Різдвяний хліб, маковий пиріг з цукатами та пряники з кардамоном, анісом та мускатним горіхом.

Традиційний напій на Різдво - узвар, який у багатьох країнах називається компотом. Варять його із сухофруктів, таких як сушені яблука, сливи, груші, родзинки, абрикоси та інжир.

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