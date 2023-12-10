Скоро в Украине наступит Рождество и уже многие готовятся к празднику.

Рождество, которое отмечается 25 декабря, стало традиционным праздником во многих странах мира. Ранее в Украине этот светлый праздник отмечали в декабре только католики, но в последнее время к празднованию присоединились представители других конфессий. Какие блюда обязательно должны быть на столе 25 декабря Рождества, подробнее читайте в материале Politeka.

Обряды и традиции празднования Рождества 25 декабря почти не отличаются от уже ставших привычными для празднования 6-7 января. Традиционно на праздничный стол ставится 12 блюд и все члены семьи собираются вместе для ужина.

Сочельник, который выпадает на 24 декабря, отмечается строгим постом, и к столу садятся только после восхода первой звезды. На Рождество особое внимание уделяется гостеприимству: приглашаются одинокие или менее обеспеченные, ведь большой праздник должен объединять всех, и никто не должен оставаться голодным.

Еще одна традиция включает оставление свободного места за столом для путешественника, празднующего Рождество в пути. Эта практика базируется на легенде о Христе, которому не нашлось места за праздничным столом.

На праздничном столе обязательно должна появиться кутья - каша из вареной пшеницы с маком, медом, орехами и сухофруктами.

Два вида первых блюд могут украсить праздничный стол – Рождественский борщ и грибной суп. Первый насыщен овощами и дополнительно приправлен сельдереем, а второй варят из белых грибов, обычно сушеных.

Важным блюдом Рождества являются вареники – с начинкой из сыра, картофеля или грибов. Их подают с подливкой из жареного лука или грибной подливкой. Иногда вареники готовят немного поджаривая.

Часто на праздничном столе можно увидеть капусту – обычно тушеную, с добавлением гороха или грибов. Из капусты готовят пирожки и салат из квашеной капусты.

Поскольку ужин постный, на праздник готовят рыбу – в виде холодных закусок, тушеную рыбу с овощами (морковь, петрушка, лук, томаты). Также можно выбрать сельдь или приготовить заливного карпа. Если такой вид карпа вам не по вкусу, его можно запечь в духовке.

В Великобритании к Рождеству традиционно подают индейку и ромовый пудинг. Во Франции - паштет из печени, устрицы и разные сорта сыра, а в Португалии гостей угощают треской.

Традиционное украинское блюдо, которое готовится из домашнего теста, с семенами мака, сушеными фруктами и медом, называется "галушки". Их представляют на Рождество не только в Украине, но и в разных странах мира.

В Дании на праздничном столе появляется утка или гусь, а вместо кутьи готовится сладкая рисовая каша с изюмом и корицей. В Испании жарят молодого поросенка и готовят разнообразные блюда из морепродуктов.

На столе обязательно появляются и сладости. Обычно это Рождественский хлеб, маковый пирог с цукатами и пряники с кардамоном, анисом и мускатным орехом.

Традиционный напиток на Рождество – узвар, который во многих странах называется компотом. Варят его из сухофруктов, таких как сушеные яблоки, сливы, груши, изюм, абрикосы и инжир.

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