У торгових мережах почали активно зростати ціни на яйця. Так, уже на початку грудня вони стали відчутно вищими за листопадові. Змінились ціни й м'ясо.

В грудні в Україні відбулися зміни у цінах на курятину та яйця в супермаркетах у порівнянні з минулим місяцем. Це було зафіксовано даними порталу "Мінфін".

Середня ціна на куряче стегно знизилася з 114,02 грн/кг до 110,45 грн/кг, а гомілка подешевшала з 81,05 грн/кг до 76,05 грн/кг. Вартість філе зросла з 160,48 грн/кг до 163,97 грн/кг. У той час як ціна на курячу тушку зросла з 85,55 грн/кг до 85,90 грн/кг.

Щодо яєць, то в грудні порівняно з листопадом їхня ціна зросла. Яйця "Квочка" подорожчали з 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток, а яйця "Ясенсвіт" збільшились з 55,53 грн. до 59,80 грн. за десяток.

На загальних здорожчаннях продуктів у торгових точках за рік – з листопада 2022 року до листопада 2023 року – спостерігається зростання на 2,4%. Спеціалізовані пункти з продажу м'яса та м'ясопродуктів пережили найбільше зростання цін, а саме на 13%. У той же час окремі позиції стали дешевшими, зокрема яйця подешевшали на 22,3%.

Експерти вказують, що громадяни не виявляють значного попиту на м'ясні продукти на ринку, проте передбачається, що на початку місяця ціни можуть підвищитися, відновившись після попереднього зниження.

Згідно з прогнозами аналітиків, ціни на яйця не зменшаться ані до новорічних свят, ані після них, оскільки їхня вартість буде піддаватися сезонному обмеженню пропозиції.

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