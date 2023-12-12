В торговых сетях начали активно расти цены на яйца. Так, уже в начале декабря они стали ощутимо выше ноябрьских. Изменились цены и мясо.

В декабре в Украине произошли изменения в ценах на курятину и яйца в супермаркетах по сравнению с прошлым месяцем. Это было зафиксировано данными портала "Минфин".

Средняя цена на куриное бедро снизилась со 114,02 грн/кг до 110,45 грн/кг, а голень подешевела с 81,05 грн/кг до 76,05 грн/кг. Стоимость филе выросла со 160,48 грн/кг до 163,97 грн/кг. В то время как цена куриной тушки выросла с 85,55 грн/кг до 85,90 грн/кг.

Что касается яиц, то в декабре по сравнению с ноябрем их цена выросла. Яйца "Наседка" подорожали с 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток, а яйца "Ясенсвит" увеличились с 55,53 грн. до 59,80 грн. за десяток.

На общих удорожаниях продуктов в торговых точках за год – с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года – наблюдается рост на 2,4%. Специализированные пункты по продаже мяса и мясопродуктов пережили наибольший рост цен, а именно на 13%. В то же время отдельные позиции стали дешевле, в том числе яйца подешевели на 22,3%.

Эксперты указывают, что граждане не проявляют значительного спроса на мясные продукты на рынке, однако предполагается, что в начале месяца цены могут повыситься, восстановившись после предварительного снижения.

Согласно прогнозам аналитиков, цены на яйца не снизятся ни до новогодних праздников, ни после них, поскольку их стоимость будет подвергаться сезонному ограничению предложения.

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