Нещодавно з'явилася інформація про те, що ПриватБанк обмежує доступ до рахунків фізичних осіб та ФОП, а також блокує перекази.

"ПриватБанк" блокує картки: в Україні клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" – скаржаться на те, що їхні платежі та перекази блокують. Більше того, частині українців без пояснень закривають банківські рахунки. Про такі випадки клієнти "ПриватБанк" розповідають на спеціалізованому форумі Мінфін.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що відкрив рахунок для діяльності ФОП, отримав виплату від клієнта з-за кордону, вивів кошти на особистий рахунок. Жодних запитів на надання додаткової інформації не отримував ні на пошту, ні в додатку. Але через чотири робочих дні отримав блокування всіх рахунків та відмову в продовженні ділових відносин з "ПриватБанк".

"Без вказівки про конкретні обставини, що призвели до відмови в продовженні обслуговуванні. Тобто, кошти вивести я можу, але так як ваш оператор протупив і не запитав документи то легше просто розірвати відносини. Вибачте, але це вже занадто навіть для такого терплячого клієнта, як я. Ну що ж будемо працювати з банками більш адекватними", - підкреслив клієнт "ПриватБанк".

Клієнт "ПриватБанк" додав, що до цього обслуговувався в банкові більше 10 років мав бездоганну репутацію та завжди виконував свої зобов’язання по запозиченням своєчасно або ж достроково.

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

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