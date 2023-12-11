Недавно появилась информация о том, что ПриватБанк ограничивает доступ к счетам физических лиц и ФЛП, а также блокирует переводы.

"ПриватБанк" блокирует карты: в Украине клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" – жалуются, что их платежи и переводы блокируют. Более того, части украинцев без объяснений закрывают банковские счета. О таких случаях клиенты "ПриватБанк" рассказывают на специализированном форуме Минфин.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что открыл счет для деятельности ФОП, получил выплату от клиента из-за границы, вывел средства на личный счет. Никаких запросов на предоставление дополнительной информации не получал ни на почту, ни в приложении. Но спустя четыре рабочих дня получил блокировку всех счетов и отказ в продолжении деловых отношений с "ПриватБанк".

"Без указания о конкретных обстоятельствах, приведших к отказу в продолжении обслуживании. То есть, средства вывести я могу, но так как ваш оператор протупил и не спросил документы, то легче просто разорвать отношения. Извините, но это слишком даже для такого терпеливого клиента, как я. Ну что будем работать с банками более адекватными", - подчеркнул клиент "ПриватБанк".

Клиент "ПриватБанк" добавил, что до этого обслуживавшийся в банке более 10 лет имел безупречную репутацию и всегда выполнял свои обязательства по заимствованием своевременно или досрочно.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.