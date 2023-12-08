"ПриватБанк" має мільйони задоволених клієнтів по всій території України. Але є і ті, які жаліються на проблеми.

В Україні термінали "ПриватБанк" можуть приймати купюри і при цьому не зараховувати гроші на картку з низки причин. Крім того, трапляється ситуації, коли банківські картки "ПриватБанк" не повертаються та застряють в терміналі. Про таку ситуацію розповіла колишня клієнтка банку на сайті Мінфін.

Українка поділилась, що давно розірвала угоду з "ПриватБанк", але її чоловіку хнадобилось зняти готівку з карти іншого банку і він скористався терміналом "ПриватБанк". Але у нього виникли проблеми з користуванням термінала, які він не зміг вирішити.

"Чоловік поїхав зняти гроші з картки (іншого банку), засунув картку в банкомат, на екрані картинка оновилася і карти немає. Тобто банкомат її навіть не бачить і назад не видає! Зателефонувала до техпідтримки "ПриватБанк" та отримала відповідь, що карту повернути неможливо! 21 століття, а банк не може витягнути та повернути картку. Гроші за перевипуск нової іменної картки, звичайно, теж ніхто не відшкодує", - поскаржилась жінка.

Інший клієнт "ПриватБанк" також розповів, що у нього виникли проблеми при користуванні терміналу. Клієнт "ПриватБанк" повідомив про неприємний випадок, який трапився під час спроби поповнення своєї картки. За його словами, під час внесення 2 тис. грн до терміналу кілька днів тому лише 1 тис. грн було зараховано на рахунок. Клієнт намагався подати заявку про повернення грошей тричі, але двічі отримав відмову.

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