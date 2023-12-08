"ПриватБанк" имеет миллионы довольных клиентов по всей территории Украины. Но есть и те, кто жалуется на проблемы.

В Украине терминалы "ПриватБанк" могут принимать купюры и при этом не зачислять деньги на карту по ряду причин. Кроме того, случается, когда банковские карты "ПриватБанк" не возвращаются и застревают в терминале. О такой ситуации рассказала бывшая клиентка банка на сайте Минфин.

Украинка поделилась, что давно расторгла соглашение с "ПриватБанк", но ее мужу понадобилось снять наличные с карты другого банка и он воспользовался терминалом "ПриватБанк". Но у него возникли проблемы с использованием терминала, которые он не смог решить.

"Муж поехал снять деньги с карты (другого банка), засунул карточку в банкомат, на экране картинка обновилась и карты нет. То есть банкомат ее даже не видит и обратно не выдает! Позвонила по телефону "ПриватБанк" и получил ответ, что карту вернуть невозможно! 21 век, а банк не может вытащить и вернуть карту. Деньги за перевыпуск новой именной карты, конечно, тоже никто не возместит, - пожаловалась женщина.

Другой клиент "ПриватБанк" также рассказал, что у него возникли проблемы при использовании терминала. Клиент "ПриватБанк" сообщил о неприятном случае, который произошел при попытке пополнения своей карты. По его словам, при внесении 2 тыс. грн в терминал несколько дней назад только 1 тыс. грн было зачислено на счет. Клиент пытался подать заявку о возврате денег трижды, но дважды получил отказ.

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