Відповідно до пункту 12 Порядку бронювання військовозобов'язаних, відстрочка від мобілізації підлягає анулюванню у шести випадках.

Мобілізація в Україні продовжується. Деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків можуть користуватися відстрочкою від призову під час мобілізації, проте існує ряд обставин, за яких ця відстрочка від мобілізації може бути скасована. Про це повідомили експерти у Telegram.

Відповідно до пункту 12 Порядку бронювання військовозобов'язаних, відстрочка від мобілізації підлягає анулюванню у таких випадках:

Завершення строку її дії. Завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання або його скасування. Завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань. Позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом. Ліквідація органу влади чи підприємства, установи і організації. Звільнення військовозобов'язаного з органу влади чи підприємства, установи і організації.

Важливо відзначити, що відстрочка від мобілізації діє лише протягом того часу, поки існує обставина, яка обгрунтовує її надання. Наприклад, в разі відстрочки через утримання трьох дітей до 18 років вона залишається чинною до повноліття однієї з дітей.

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