За даними Держстату, ціни на багато продуктів також зросли - водночас ціни на деякі товари впали.

Українські ціни на продукти харчування зросли на 2,4% за останній рік, з листопада 2022 року до листопада 2023 року, згідно із звітом Держстату. Найбільший приріст цін відзначений у м'ясі та м'ясопродуктах, де ціни підвищились на 13%. Однак деякі товари подешевшали, зокрема, ціни на яйця впали на 22,3%.

Про це повідомляє Держстат.

За даними Держстату, ціни на інші продукти також зросли: масло подорожчало на 9,6%, молоко на 9,4%, хліб на 8,7%, сир і творог на 7,9%, а риба та рибні продукти на 4,3%. Макарони підвищились лише на 0,7%.

У той же час ціни на деякі товари впали. Особливо помітний зниження цін на яйця на 22,3%. Інші товари, які подешевшали, включають соняшникову олію (на 12,8%), овочі (на 8,2%), цукор (на 3,8%), фрукти (на 2,9%), хлібопродукти (на 2,1%).

Експерти також попереджають, що блокування кордону з боку Польщі може призвести до підвищення цін на імпортні товари, зокрема на рибу, ікру та екзотичні фрукти. Прогнозується, що ціни на ці товари можуть зрости на 10-15%.

Також цього сезону ціни на волоські горіхи є нижчими, ніж у минулому році, завдяки зростанню врожайності в Україні, яка є одним із світових лідерів у виробництві цього продукту. Зниження цін становить 17-20%, і цей тренд протримався протягом усього року.

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Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.