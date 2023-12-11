По данным Госстата, цены на многие продукты также выросли - в то же время, цены на некоторые товары упали.

Украинские цены на продукты питания выросли на 2,4% за последний год, с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года, согласно отчету Госстата. Наибольший прирост цен отмечен в мясе и мясопродуктах, где цены повысились на 13%. Однако некоторые товары подешевели, в частности цены на яйца упали на 22,3%.

Об этом сообщает Госстат.

По данным Госстата, цены на другие продукты также выросли: масло подорожало на 9,6%, молоко на 9,4%, хлеб на 8,7%, сыр и творог на 7,9%, а рыба и рыбные продукты на 4, 3%. Макароны повысились всего на 0,7%.

В то же время, цены на некоторые товары упали. Особенно заметно снижение цен на яйца на 22,3%. Другие подешевевшие товары включают подсолнечное масло (на 12,8%), овощи (на 8,2%), сахар (на 3,8%), фрукты (на 2,9%), хлебопродукты (на 2,1%). %).

Эксперты также предупреждают, что блокирование границы со стороны Польши может привести к повышению цен на импортные товары, в частности рыбу, икру и экзотические фрукты. Прогнозируется, что цены на эти товары могут вырасти на 10–15%.

Также в этом сезоне цены на грецкие орехи ниже, чем в прошлом году, благодаря росту урожайности в Украине, которая является одним из мировых лидеров в производстве этого продукта. Снижение цен составляет 17-20% и этот тренд продержался в течение всего года.

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Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

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