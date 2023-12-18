Вже скоро зимові свята і саме час зайнятись прикрашанням своєї оселі для створення атмосфери казки.

Не бійтеся використовувати численні ліхтарики, дерева та різні милі деталі для оформлення всіх приміщень вашого житла. Додайте чарівний акцент живими ялинковими гілочками, які можна зібрати у лісі або парку. Витонченим і довголітнім декором також стане різдвяник (пуансетія), який вражає яскравим листям у зимовий період і створює затишну атмосферу.

Щоб наповнити свій дім святковим настроєм до останнього сантиметра, використовуйте ці творчі та легкі ідеї прикрас, які ми для вас зібрали.

Найпростіший спосіб оформлення вашого будинку - це створення вінка з ялинкових гілочок. Його виготовлення просте, а якщо збирати шишки у лісі та фарбувати їх білим акрилом, ви отримаєте дивовижно казковий ефект.

А вінки можна створювати не лише з ялинок, а також з ялинкових іграшок, сушених апельсинів, шишок та навіть мотків ниток.

В варіанті декорування зі свічками можна використовувати дзеркальну підставку, дерев'яний зріз або елегантну тарілку для десертів. Розмістіть на неї кілька ароматичних свічок, обирайте однотонні або різнокольорові. Сами свічки можна перед тим прикрасити гілочками або мотузочками. Запалювати їх не обов'язково; вони можуть служити лише для створення приємного естетичного ефекту. Однак під час вечорів, коли свічки горять, такий аранжування виглядає набагато вишуканіше.

Також, самі свічки можна прикрасити паличками кориці, анісу та сушеними апельсинами, що наповнять дім приємним ароматом.

Не обов'язково переповнювати всі простори свічками; можна використовувати невеликі декоративні елементи у всьому будинку, особливо це важливо, якщо простір обмежений. Наприклад, придбайте маленьких гномиків, міні-ялинки, або сніжинки і розташуйте їх у видимих місцях для створення затишку.

Не обійтися без гірлянд. Можливо, у всьому арсеналі зимових свят можна знайти альтернативи, але не гірляндам. Особливо затишними, сучасними та стильними виглядають гірлянди з м'яким і теплим світлом.

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