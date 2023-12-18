Уже скоро зимние праздники и самое время заняться украшением своего дома для создания атмосферы сказки.

Не бойтесь использовать многочисленные фонарики, деревья и разные милые детали для оформления всех помещений вашего жилья. Добавьте волшебный акцент живыми елочными веточками, которые можно собрать в лесу или парке. Изящным и многолетним декором также станет рождественский (пуансетия), поражающий яркими листьями в зимний период и создающий уютную атмосферу.

Чтобы наполнить свой дом праздничным настроением до последнего сантиметра, используйте творческие и легкие идеи украшений, которые мы для вас собрали.

Самый простой способ оформления вашего дома – это создание венка из елочных веточек. Его изготовление просто, а если собирать шишки в лесу и красить их белым акрилом, вы получите удивительно сказочный эффект.

А венки можно создавать не только из елок, но и из елочных игрушек, сушеных апельсинов, шишек и даже мотков нитей.

В варианте декорирования со свечами можно использовать зеркальную подставку, деревянный срез или элегантную тарелку для десертов. Разместите на ней несколько ароматических свечей, выбирайте однотонные или разноцветные. Сами свечи можно перед тем украсить веточками или веревочками. Зажигать их не обязательно; они могут служить только для создания приятного эстетического эффекта. Однако во время вечеров, когда свечи горят, такая аранжировка выглядит гораздо изысканнее.

Также сами свечи можно украсить палочками корицы, аниса и сушеными апельсинами, которые наполнят дом приятным ароматом.

Не обязательно переполнять все пространства свечами; можно использовать небольшие декоративные элементы во всем доме, особенно это важно, если пространство ограничено. К примеру, приобретите маленьких гномиков, мини-елки, или снежинки и расположите их в видимых местах для создания уюта.

Не обойтись без гирлянд. Возможно, во всем арсенале зимних праздников можно найти альтернативу, но не гирляндам. Особенно уютными, современными и стильными смотрятся гирлянды с мягким и теплым светом.

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