З'ясувалися наслідки ракетної атаки вранці 8 грудня, коли російські загарбники вдарили крилатими ракетами, які випустили з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, сили противоповітряної оборони спрацювали ефективно, але без наслідків не обійшлосяю

«На жаль, внаслідок атаки є пошкодження будинків, транспортного засобу, господарських будівель та газової труби. Постраждалих немає», - розповіли в поліції.

На місці працюють поліцейські та вибухотехніки Київщини, рятувальники та представники газової служби.

Нагадаємо, зранку 8 грудня біля 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста енгельс, саратовської області.

«Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці», - розповіли в КМДА.

Таким чином, "ворог дочекався свого часу і почав знову застосовувати стратегічну авіацію для атак на мирні міста".

Згодом в Повітряних силах ЗС України уточнли, що в атаці було задіяно 7 літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.

«Частина ворожих ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва», - розповіли захисники неба над Україною.

Нагадаємо, що вночі російські загарбники вдарили ракетами по Харкову.

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