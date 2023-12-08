Выяснились последствия ракетной атаки утром 8 декабря, когда российские захватчики ударили крылатыми ракетами, выпущенными с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, силы противовоздушной обороны сработали эффективно, но без последствий не обошлись.

«К сожалению, в результате атаки есть повреждения домов, транспортного средства, хозяйственных зданий и газовой трубы. Пострадавших нет», – рассказали в полиции.

На месте работают полицейские и взрывотехники Киевской области, спасатели и представители газовой службы.

Напомним, утром 8 декабря около 10 бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, саратовской области.

«Воздушная тревога в столице продолжалась почти 2 часа. Но ни одна враждебная цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице», – рассказали в КГГА.

Таким образом, "враг дождался в свое время и начал снова применять стратегическую авиацию для атак на мирные города".

Впоследствии в воздушных силах ВС Украины уточнили, что в атаке было задействовано 7 самолетов из района Саратовской области, которые, предварительно, выпустили 19 крылатых ракет воздушного базирования.

«Часть вражеских ракет была направлена ​​на объекты инфраструктуры в Днепропетровской области. Другая группа, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева», – рассказали защитники неба над Украиной.

Напомним, что ночью российские захватчики ударили ракетами по Харькову.

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