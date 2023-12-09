Мешканцям одного з міст України зменшили тарифи на опалення та гарячу воду. Зараз вони сплачуватимуть лише 50% від вартості комунальних послуг. Місцева влада повідомила, що вона відшкодує відсутні кошти на тарифи за воду за рахунок державного бюджету.

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Це стосується Чернігова. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради схвалив тарифи на теплову енергію та гарячу воду. Зазначено, що економічно обґрунтована вартість складає 2942,78 гривень, а населення буде сплачувати 1598 гривень з ПДВ – удвічі менше.

Радник КП "ТКЕ" Олексій Щербина вказав, що тариф для категорії "бюджет" становитиме 4572,44 гривень, для "інших" - 4526,75 гривень, а для "релігії" - 4446,73 гривень.

В.о. міського голови Олександр Ломако пояснив, що тарифи для побутових споживачів давно не змінювали. Зазначено, що держава підтримує постачальників послуг.

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Чиновник також наголосив, що міський бюджет і населення не погашають різницю між собівартістю і сумою, яку сплачує населення. Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення в Україні діє наразі.

На засіданні виконавчого комітету 3 листопада були затверджені тарифи на теплову енергію та гарячу воду, пропоновані АТ "Облтеплокомуненерго". Тарифи для категорії "населення" також залишились без змін.

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