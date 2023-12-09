Мешканцям одного з міст України зменшили тарифи на опалення та гарячу воду. Зараз вони сплачуватимуть лише 50% від вартості комунальних послуг. Місцева влада повідомила, що вона відшкодує відсутні кошти на тарифи за воду за рахунок державного бюджету.

Це стосується Чернігова. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради схвалив тарифи на теплову енергію та гарячу воду. Зазначено, що економічно обґрунтована вартість складає 2942,78 гривень, а населення буде сплачувати 1598 гривень з ПДВ – удвічі менше.

Радник КП "ТКЕ" Олексій Щербина вказав, що тариф для категорії "бюджет" становитиме 4572,44 гривень, для "інших" - 4526,75 гривень, а для "релігії" - 4446,73 гривень.

В.о. міського голови Олександр Ломако пояснив, що тарифи для побутових споживачів давно не змінювали. Зазначено, що держава підтримує постачальників послуг.

Чиновник також наголосив, що міський бюджет і населення не погашають різницю між собівартістю і сумою, яку сплачує населення. Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення в Україні діє наразі.

На засіданні виконавчого комітету 3 листопада були затверджені тарифи на теплову енергію та гарячу воду, пропоновані АТ "Облтеплокомуненерго". Тарифи для категорії "населення" також залишились без змін.

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