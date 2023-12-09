Жителям одного из городов Украины снизили тарифы на отопление и горячую воду. Сейчас они будут платить только 50% стоимости коммунальных услуг. Местные власти сообщили, что они возместят отсутствующие средства на тарифы за воду за счет государственного бюджета.

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Это касается Чернигова. Исполнительный комитет Черниговского городского совета принял тарифы на тепловую энергию и горячую воду. Отмечено, что экономически обоснованная стоимость составляет 2942,78 гривен, а население будет платить 1598 гривен по НДС – вдвое меньше.

Советник КП "ТКЭ" Алексей Щербина указал, что тариф для категории "бюджет" будет составлять 4572,44 гривен, для "других" – 4526,75 гривен, а для "религии" – 4446,73 гривен.

И.о. городского головы Александр Ломако объяснил, что тарифы для бытовых потребителей давно не меняли. Указано, что государство поддерживает поставщиков услуг.

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Чиновник также подчеркнул, что городской бюджет и население не погашают разницу между себестоимостью и суммой, уплачиваемой населением. Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление в Украине действует.

На заседании исполнительного комитета 3 ноября были утверждены тарифы на тепловую энергию и горячую воду, предлагаемые АО "Облтеплокоммунэнерго". Тарифы для категории "население" также остались без изменений.

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