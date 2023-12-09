Отмечено, что экономически обоснованная стоимость составляет 2942,78 грн, а население будет платить 1598 грн.

Жителям одного из городов Украины снизили тарифы на отопление и горячую воду. Сейчас они будут платить только 50% стоимости коммунальных услуг. Местные власти сообщили, что они возместят отсутствующие средства на тарифы за воду за счет государственного бюджета.

Это касается Чернигова. Исполнительный комитет Черниговского городского совета принял тарифы на тепловую энергию и горячую воду. Отмечено, что экономически обоснованная стоимость составляет 2942,78 гривен, а население будет платить 1598 гривен по НДС – вдвое меньше.

Советник КП "ТКЭ" Алексей Щербина указал, что тариф для категории "бюджет" будет составлять 4572,44 гривен, для "других" – 4526,75 гривен, а для "религии" – 4446,73 гривен.

И.о. городского головы Александр Ломако объяснил, что тарифы для бытовых потребителей давно не меняли. Указано, что государство поддерживает поставщиков услуг.

Чиновник также подчеркнул, что городской бюджет и население не погашают разницу между себестоимостью и суммой, уплачиваемой населением. Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление в Украине действует.

На заседании исполнительного комитета 3 ноября были утверждены тарифы на тепловую энергию и горячую воду, предлагаемые АО "Облтеплокоммунэнерго". Тарифы для категории "население" также остались без изменений.

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