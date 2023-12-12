Українці масово скаржаться на валюту із "ПриватБанк". Навіть якщо замовити валюту у відділенні, клієнтам пропонують купюри поганої якості. Крім того масово жаліються на дивні акції від "ПриватБанк". Декілька незадовільних коментаріїі щодо цього опублікували на спеціаліхованому сайті Мінфін.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що додав платіжну картку системи Мastercard у "Google Гаманець", щоб зняти з неї готівку на касі й прийняти тим самим участь в акції "Готівку на касі знімай — 50 гривень забирай". Але одразу на касі виникли проблеми.

"Кидок від банку... Кешбек мені не нарахували, мотивуючи тим, що мною не був уведений ПІН-код від картки "ПриватБанк". А те, що термінал магазину не запитав у мене ПІН-код від картки, оскільки оплата здійснювалася телефоном із NFC при розблокованим екраном — фахівець підтримки на це повідомив, що міг би попросити продавця зробити запит ПІН", - додав клієнт "ПриватБанк".

Він також додав, що у повних умовах акції взагалі про запит ПІН-коду немає і мови.

Інший клієнт "ПриватБанк" також поскаржився на акціїйні пропозиції від банку. Чоловік також взяв участь в акції банку "Готівку на касі знімай — готівку получай!". Виконав умови акції, кілька разів звертався в чат, співробітники підтвердили що умови акції виконано. В останній раз спеціаліст "ПриватБанк" створив заявку.

"Сьогодні мені подзвонив фахівець і сказав що я не виконав умови акції, бо зареєструвався на сторінці акцій банка, а треба було зареєструватися в листі запрошення взяти участь в цій акції, який банк прислав мені на пошту. Для себе я зробив висновок: більше в ніяких акціях Приватбанку участь не беру! Псують собі репутацію такими діями", - розповів клієнт "ПриватБанк".

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