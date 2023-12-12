Украинцы массово жалуются на валюту из "ПриватБанк". Даже если заказать валюту в отделении клиентам предлагают купюры плохого качества. Кроме того, массово жалуются на странные акции от "ПриватБанк". Несколько неудовлетворительных комментариев по этому поводу опубликовали на специализированном сайте Минфин.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что добавил платежную карту системы Маstercard в "Google Кошелек", чтобы снять с нее наличные деньги на кассе и принять тем самым участие в акции "Наличные на кассе снимай — 50 гривен забирай". Но на кассе сразу возникли проблемы.

"Бросок от банка... Кешбек мне не начислили, мотивируя тем, что мною не был введен ПИН-код от карты "ПриватБанк". А то, что терминал магазина не спросил у меня ПИН-код от карты, поскольку оплата производилась по телефону с NFC при разблокированном экране — специалист поддержки на этом сообщил, что мог бы попросить продавца запросить ПИН", - добавил клиент "ПриватБанк"

Он также добавил, что в полных условиях акции вообще о запросе ПИН-кода нет и речи.

Другой клиент "ПриватБанк" также пожаловался на акции от банка. Мужчина также принял участие в акции банка "Наличные деньги на кассе снимай — наличные деньги получай!". Выполнил условия акции, несколько раз обращался в чат, сотрудники подтвердили, что условия акции выполнены. Последний раз специалист "ПриватБанк" создал заявку.

"Сегодня мне позвонил специалист и сказал, что я не выполнил условия акции, потому что зарегистрировался на странице акций банка, а нужно было зарегистрироваться в письме приглашения принять участие в этой акции, который банк прислал мне на почту. Для себя я заключил: больше в никаких акциях Приватбанка участие не принимаю! Портят себе репутацию такими действиями", - рассказал клиент "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.