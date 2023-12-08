Існує необхідність реформи та впровадження ринку енергії в Україні, яка стала пріоритетною умовою для фінансової підтримки від США.

Міжнародні партнери закликають до підвищення цін, зокрема тарифу на газ та електроенергію.

Наразі тарифи на газ протягом поточного опалювального сезону залишаться незмінними, проте глава правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що у подальшому вартість газу збільшиться.

Він підкреслив необхідність реформи та впровадження ринку енергії в Україні, яка стала пріоритетною умовою для фінансової підтримки від США.

Чернишов підтвердив, що міжнародні партнері вказували на необхідність лібералізації цін на енергію, зокрема на газ та електроенергію, але зазначив, що терміни реформ будуть визначені рішеннями української влади та враховуватимуть фактичну ситуацію у країні. Він також висловив впевненість, що під час лібералізації цін на енергію слід враховувати обставини, пов'язані з воєнним станом та стабільністю.

Наразі під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Тому поточна ціна газу для населення становить 7,96 гривні за кубометр.

Також варто зазначити, що в Міністерстві енергетики України підтвердили, що влада країни не має наміру підвищувати тарифи на електроенергію з 1 січня 2024 року, як це було розповсюджено деякими ЗМІ. Міністерство вважає цю інформацію фейковою і пов'язаною із спробами російської сторони вплинути на ситуацію в країні.

Джерело: РБК-Україна

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