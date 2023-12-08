Существует необходимость реформы и внедрения рынка энергии в Украине, ставшей приоритетным условием для финансовой поддержки от США.

Международные партнеры призывают к повышению цен, в частности, тарифа на газ и электроэнергию.

Пока тарифы на газ в течение текущего отопительного сезона останутся неизменными, однако глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщил, что в дальнейшем стоимость газа увеличится.

Он подчеркнул необходимость реформы и внедрения рынка энергии в Украине, ставшей приоритетным условием для финансовой поддержки от США.

Чернышев подтвердил, что международные партнеры указывали на необходимость либерализации цен на энергию, в частности, на газ и электроэнергию, но отметил, что сроки реформ будут определены решениями украинских властей и будут учитывать фактическую ситуацию в стране. Он также выразил уверенность, что во время либерализации цен на энергию следует учитывать обстоятельства, связанные с военным положением и стабильностью.

В настоящее время во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Потому текущая цена газа для населения составляет 7,96 гривны за кубометр.

Также следует отметить, что в Министерстве энергетики Украины подтвердили, что власти страны не намерены повышать тарифы на электроэнергию с 1 января 2024 года, как это было распространено некоторыми СМИ. Министерство считает эту информацию фейковой и связанной с попытками российской стороны повлиять на ситуацию в стране.

Источник: РБК-Украина

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