Документи було надано на відділення банку. Але це не врятувало клієнта "ПриватБанк" від закриття банківського рахунку.

"ПриватБанк" блокує картки клієнтам без попередження про закриття договорів та заморожує кошти. Стала відома причина, з якої можна втратити доступ до своїх рахунків. На сайті Мінфіну з'явилася скарга від клієнта, зареєстрованого на порталі під ніком zeka13.

Клієнт "ПриватБанк" поділився, що з ним сталась жахлива ситуація при користуванні послугами банку. Зокрема, у чоловіка був відкритий рахунок ФОП у "ПриватБанк". Все було добре, допоки банк не заморозив кошти, які мали надійти на рахунок. Після чого банк попросив підприємця підтвердити надходження коштів. Документи були надані на відділення банку в той самий день.

Але це не врятувало клієнта "ПриватБанк" від закриття банківського рахунку.

"Вже через 3 місяці роботи прийшла відмова від обслуговування. Причини закінчення співпраці відсутні, навіть на відділенні не знають, кажуть звертайтесь в центральний офіс і чекайте відповідь до 30 днів. А потім, довіряй банку, коли тебе за публічні операції блокують і не хочуть тебе обслуговувати", - додав клієнт "ПриватБанк".

У "ПриватБанк" дали вже стандартну відповідь про фінмоніторінг будь-якого клієнта. Там пояснили, що діють відповідно до законодавчих норм. Банк повинен вживати заходів для запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, поширенню зброї масової поразки та фінансуванню тероризму.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.