Документы были предоставлены на отделение банка. Но это не спасло клиента "ПриватБанк" от закрытия банковского счёта.

"ПриватБанк" блокирует карты клиентам без предупреждения о закрытии договоров и замораживает средства. Стала известна причина, по которой можно лишиться доступа к своим счетам. На сайте Минфина появилась жалоба от клиента, зарегистрированного на портале под ником zeka13.

Клиент"ПриватБанк" поделился, что с ним произошла ужасная ситуация при использовании услуг банка. В частности, у мужчины был открыт счет ФЛП в "ПриватБанк". Все было хорошо, пока банк не заморозил средства, которые должны поступить на счет. После чего банк попросил предпринимателя подтвердить поступление средств. Документы были предоставлены на отделение банка в тот же день.

Но это не спасло клиента "ПриватБанк" от закрытия банковского счёта.

"Уже через 3 месяца работы пришел отказ от обслуживания. Причины окончания сотрудничества отсутствуют, даже на отделении не знают, говорят обращайтесь в центральный офис и ждите ответа до 30 дней. А затем, доверяй банку, когда тебя за публичные операции блокируют и не хотят тебя обслуживать", - добавил клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" дали уже стандартный ответ о финмониторинге любого клиента. Там объяснили, что действуют в соответствии с законодательными нормами. Банк должен принимать меры по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, распространению оружия массового поражения и финансированию терроризма.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

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