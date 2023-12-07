Ця грошова допомога надаватиметься сім'ям, які проживають на деяких територіях.

Українські малозабезпечені особи отримають певні виплати. Зокрема у українців є можливість отримувати грошову допомогу протягом трьох місяців. Зазначається, що ця грошова допомога для українців буде надходити від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Ця грошова допомога стосується багатодітних сімей, що проживають у декількох районах прифронтових зон. Держава надає грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень на одну дорослу особу та 19 980 гривень на дитину протягом трьох місяців.

Грошова допомога в розмірі 3600 гривень протягом трьох місяців буде виплачена для однієї дорослої особи, а 6660 гривень - на кожну дитину.

Право на отримання додаткової одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) мають сім'ї з дітьми, що проживають на територіях, де присутня дитина з інвалідністю віком до 18 років або де є багатодітні родини з дітьми до 18 років.

Ця грошова допомога буде надаватися сім'ям, що мешкають на територіях Дніпровського, Криворізького, Павлоградського, Новомосковського районів Дніпропетровської області, Запорізького району Запорізької області, а також Богодухівського, Харківського, Чугуївського районів Харківської області, з метою зміцнення їх здатності подолати осінньо-зимовий період.

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