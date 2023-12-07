Эта денежная помощь будет предоставляться семьям, проживающим на некоторых территориях.

Украинские малоимущие лица получат определенные выплаты. В частности, у украинцев есть возможность получать денежную помощь в течение трех месяцев. Отмечается, что эта денежная помощь для украинцев будет поступать от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Эта денежная помощь касается многодетных семей, проживающих в нескольких районах прифронтовых зон. Государство предоставляет денежную помощь в размере 10 800 гривен на одного взрослого и 19 980 гривен на ребенка в течение трех месяцев.

Денежная помощь в размере 3600 гривен в течение трех месяцев будет выплачена для одного взрослого лица, а 6660 гривен – на каждого ребенка.

Право на получение дополнительной единовременной денежной помощи от Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) имеют семьи с детьми, проживающими на территориях, где присутствует ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или где есть многодетные семьи с детьми. до 18 лет.

Эта денежная помощь будет предоставляться семьям, проживающим на территориях Днепровского, Криворожского, Павлоградского, Новомосковского районов Днепропетровской области, Запорожского района Запорожской области, а также Богодуховского, Харьковского, Чугуевского районов Харьковской области, с целью укрепления их способности. зимний период.

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Напомним, что появилась новая денежная помощь для украинцев.

Как писала Politeka, украинцам выплатят денежную помощь от ООН.

Также Politeka сообщала, что денежная помощь будет выплачена жителям четырех украинских городов.