Церковне свято 5 грудня, у цей день шанують пам'ять мученика Прокопія Кесарійського.

У народі свято 5 грудня здавна називали Прокопів день, Прокопій, Філімон, Віхостав, і він має особливі традиції.

Наші пращури 5 грудня займалися домашніми справами, бо вірили, що вони добре вдаватимуться.

5 грудня добрий для навчання чогось нового.

Також цей день наділяли великим значенням дороги та шляхи, адже дорога може принести людині як щастя, так і горе.

Щоб удача супроводжувала у всьому - в дорозі потрібно поводитися акуратно і спокійно.

На Прокопія проводили зимові ярмарки, торгуючи санями, ялинами, дровами.

Наші предки вважали вдалим для торгівлі та фінансових угод.

Молоді люди 5 грудня веселилися та каталися на санях, з'їжджали з гірок, грали у сніжки та ліпили сніговиків.

Не можна 5 грудня сваритися, лаятись і журитися в дорозі.

Вважається, що чим більше негативних емоцій зазнаєте в дорозі – тим невдалішою буде дорога.

Також цього дня заборонено піднімати речі та гроші, які побачили на дорозі.

Викидати на дорогу сміття та недопалки у цей день - серйозний гріх.

Існують і прикмети 5 грудня, так, наприклад, тепла погода цього дня до сніжної та морозної зими.

На місці від багаття помітили багато сажі - значить скоро буде снігопад.

Сосни скидають голки 5 грудня - до потепління.

Джерело: Уніан.

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